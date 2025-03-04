Европе не светит место за столом переговоров по Украине, заявили в Сербии
Вице-премьер Сербии Вулин: Европы не будет за столом переговоров по Украине
Европейские государства напрасно надеются на участие в переговорном процессе по Украине, считает вице-премьер Сербии Александр Вулин. Коллективный Запад в диалоге с Россией представляют Соединённые Штаты, а ЕС лишь пытается вклиниться в этот разговор. Впрочем, из-за антироссийской истерии политическое влияние блока сошло на нет, уверен замглавы кабмина.
«Я понимаю, что они пытаются навязать себя и вклиниться в переговорный процесс, но они по-прежнему не являются его частью. <…> Я не уверен, как они собираются в него включиться», — заявил Вулин ТАСС.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что гордыня западных лидеров сорвала переговорные процессы между Москвой и Западом по Украине в 2022 году. Лишь сейчас новый президент США начал руководствоваться здравым смыслом и понял, что Америке разумнее «отойти в сторону», уверен дипломат.
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