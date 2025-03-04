Появились кадры момента удара по Сызранскому НПЗ
SHOT показал момент удара беспилотников ВСУ по Сызранскому НПЗ
SHOT опубликовал видеозапись момента ночной атаки украинских дронов на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). На ролике запечатлён один из взрывов.
Момент удара по Сызранскому НПЗ. Видео © Telegram / SHOT
Свидетели произошедшего уточнили, что атака началась около 01:45. По предварительной информации, противник мог задействовать беспилотники-камикадзе PD-2, способные преодолевать расстояния до 1,1 тысячи километров. На место происшествия направлены расчёты МЧС.
Напомним, что всего в ночь на 4 марта над Сызранью прогремели от трёх до пяти взрывов. Официальной информации о произошедшем пока нет.
Telegram / SHOT