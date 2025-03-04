Появились кадры момента удара по Сызранскому НПЗ

SHOT опубликовал видеозапись момента ночной атаки украинских дронов на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). На ролике запечатлён один из взрывов.

Момент удара по Сызранскому НПЗ. Видео © Telegram / SHOT

Свидетели произошедшего уточнили, что атака началась около 01:45. По предварительной информации, противник мог задействовать беспилотники-камикадзе PD-2, способные преодолевать расстояния до 1,1 тысячи километров. На место происшествия направлены расчёты МЧС.