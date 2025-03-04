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4 марта, 01:19

Появились кадры момента удара по Сызранскому НПЗ

SHOT показал момент удара беспилотников ВСУ по Сызранскому НПЗ

SHOT опубликовал видеозапись момента ночной атаки украинских дронов на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). На ролике запечатлён один из взрывов.

Момент удара по Сызранскому НПЗ. Видео © Telegram / SHOT

Свидетели произошедшего уточнили, что атака началась около 01:45. По предварительной информации, противник мог задействовать беспилотники-камикадзе PD-2, способные преодолевать расстояния до 1,1 тысячи километров. На место происшествия направлены расчёты МЧС.

Названа предварительная причина пожара на НПЗ в Уфе
Названа предварительная причина пожара на НПЗ в Уфе

Напомним, что всего в ночь на 4 марта над Сызранью прогремели от трёх до пяти взрывов. Официальной информации о произошедшем пока нет.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Антон Голыбин
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