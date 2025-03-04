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Регион
4 марта, 02:40

Лесной пожар в японской префектуре Иватэ достиг 2,6 тысячи гектаров

Крупнейший с 1992 года пожар продолжает уничтожать японскую префектуру Иватэ. По данным местных властей, площадь возгорания достигла 2,6 тысячи гектаров и продолжает расти.

За сутки площадь охваченной огнём территории увеличилась примерно на 500 гектаров. Известно минимум об одном погибшем. Пожар уже испепелил порядка 90 зданий. На его тушение в регион стянуты спасатели со всей страны, которые задействуют вертолёты.

В настоящий момент в пунктах временного содержания разместились 1,2 тысячи человек. Всего сообщения с призывом эвакуироваться из опасного района получили около 5 тысяч жителей.

В Приморье из-за крупного лесного пожара ввели особый режим
В Приморье из-за крупного лесного пожара ввели особый режим

Ранее сообщалось о введении режима чрезвычайной ситуации в американском штате Южная Каролина из-за масштабных лесных пожаров. Там огонь охватил более 17 квадратных километров. Губернатор штата призвал жителей к особой осторожности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Антон Голыбин
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