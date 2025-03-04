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Регион
4 марта, 04:32

«Они проигрывают»: Американский миллиардер раскрыл страшную изнанку дальнейшей поддержки Украины

Миллиардер Сакс: Украина теряет сотни тысяч военных в конфликте с Россией

Украинская армия продолжает терпеть колоссальные потери в конфликте с Россией, заявил американский миллиардер и инвестор Дэвид Сакс, ответственный за политику в сфере ИИ и криптовалют США. В эфире Fox News он усомнился в том, что помощь со стороны Вашингтона идёт хоть кому-то на пользу.

«Какую выгоду мы получаем от всех этих денег, которые отправляем на Украину? Какую пользу получают украинцы? Сотни тысяч украинцев умирают. Они проигрывают эту войну», — заявил Сакс.

По словам инвестора, именно поэтому нужно позволить президенту США Дональду Трампу положить конец кровопролитию и урегулировать конфликт.

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Схожее заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. По словам политика, Украина не сможет продолжать боевые действия, так как у страны попросту не хватит людей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / podyom

Тимур Хингеев
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