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Регион
4 марта, 03:51

Все возгорания, возникшие под Ростовом после ночной атаки БПЛА, ликвидированы

Возгорания в Чертковском районе Ростовской области, вызванные ночной атакой украинских БПЛА, полностью ликвидированы благодаря оперативной работе дежурных расчётов МЧС. Никто не пострадал, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском», — добавил чиновник.

Слюсарь также отметил, что на территории Верхнедонского района местными жителями обнаружены обломки рухнувшего БПЛА самолётного типа. В течение дня опасную находку обезвредят, заверил он.

Открытое горение на территории НПЗ в Уфе ликвидировано
Открытое горение на территории НПЗ в Уфе ликвидировано

Напомним, что нефтепровод вспыхнул в Чертковском районе Ростовской области поздним вечером 3 марта. Также произошло возгорание склада в селе Сохрановка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagsh

Антон Голыбин
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