Все возгорания, возникшие под Ростовом после ночной атаки БПЛА, ликвидированы

Возгорания в Чертковском районе Ростовской области, вызванные ночной атакой украинских БПЛА, полностью ликвидированы благодаря оперативной работе дежурных расчётов МЧС. Никто не пострадал, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском», — добавил чиновник.

Слюсарь также отметил, что на территории Верхнедонского района местными жителями обнаружены обломки рухнувшего БПЛА самолётного типа. В течение дня опасную находку обезвредят, заверил он.