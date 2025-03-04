Все возгорания, возникшие под Ростовом после ночной атаки БПЛА, ликвидированы
Возгорания в Чертковском районе Ростовской области, вызванные ночной атакой украинских БПЛА, полностью ликвидированы благодаря оперативной работе дежурных расчётов МЧС. Никто не пострадал, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском», — добавил чиновник.
Слюсарь также отметил, что на территории Верхнедонского района местными жителями обнаружены обломки рухнувшего БПЛА самолётного типа. В течение дня опасную находку обезвредят, заверил он.
Напомним, что нефтепровод вспыхнул в Чертковском районе Ростовской области поздним вечером 3 марта. Также произошло возгорание склада в селе Сохрановка.
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