Сестра лидера КНДР Ким Ë Чжон угрожает США рекордом в применении сил сдерживания

Северная Корея «обновит рекорды» применения сил стратегического сдерживания, поскольку США нарастили своё военное присутствие в Южной Корее до «рекордных» показателей. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замначальника отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ë Чжон. Её слова приводит ЦТАК.

По её словам, Штаты постоянно наращивают свои стратегические средства на Корейском полуострове, в связи с чем «укрепление самозащитных ядерных сил и сил сдерживания войны» является своевременным и необходимым шагом КНДР. Она обвинила США их союзников провокационной деятельности в районе Корейского полуострова.

«Сегодня враждебная политика США против КНДР, которую сопровождают практические действия, в полной мере предоставляет нам повод безграничного укрепления сил сдерживания ядерной войны. Мы не будем сидеть сложа руки и только комментировать ситуацию. Если США продолжат обновлять рекорд в демонстрации военных сил, то и нам придётся побить рекорд в применении стратегических сил сдерживания», – предупреждает сестра Ким Чен Ына.

Она заявила о намерении серьёзно обсудить вопрос наращивания «грозных действий стратегического уровня». Ким Ë Чжон призвала врагов не пробовать волю Северной Кореи и способность к защите суверенитета, пуская в ход весь арсенал своих средств.