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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 марта, 07:14

Родственников погибшего на СВО бойца спасли от преследующих их коллекторов

В Тюменской области с наследников погибшего на СВО солдата потребовали 256 тысяч

В Ялуторовском районе Тюменской области коллекторы решили взыскать 255 879 рублей с наследников погибшего на СВО бойца, долг которого накопился на кредитной карте. Мужчина скончался в ДНР во время выполнения задач в ходе специальной военной операции. В рамках закона исковые требования были оставлены без удовлетворения, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

По версии банка, военный заключил договор на кредитную карту ещё 3 мая 2023 года и исполнял обязанности ненадлежащим образом, в результате чего образовалась задолженность. В 2024 году кредитная организация передала коллекторам права требования по договору.

«Федеральным законом установлено, что обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в период проведения СВО либо позднее указанного периода», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Напомним, что ранее судебные приставы решили не взыскивать более пяти тысяч долгов по кредитам с россиян, участвующих в СВО. По данным на февраль 2025 года, общая сумма задолженностей составила три миллиарда рублей. Кроме того, деньги перестанут требовать и с родственников — супругов военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Наталья Афонина
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