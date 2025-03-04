Родственников погибшего на СВО бойца спасли от преследующих их коллекторов

В Ялуторовском районе Тюменской области коллекторы решили взыскать 255 879 рублей с наследников погибшего на СВО бойца, долг которого накопился на кредитной карте. Мужчина скончался в ДНР во время выполнения задач в ходе специальной военной операции. В рамках закона исковые требования были оставлены без удовлетворения, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

По версии банка, военный заключил договор на кредитную карту ещё 3 мая 2023 года и исполнял обязанности ненадлежащим образом, в результате чего образовалась задолженность. В 2024 году кредитная организация передала коллекторам права требования по договору.

«Федеральным законом установлено, что обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в период проведения СВО либо позднее указанного периода», — говорится в сообщении пресс-службы.