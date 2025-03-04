33-летний россиянин через WhatsApp слил СБУ секретные данные о военном объекте в Воронеже

В Воронеже сотрудники ФСБ задержали 33-летнего гражданина РФ по подозрению в госизмене. Он сливал СБУ данные о работе военного предприятия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин РФ 1991 года рождения», — заявили представители ведомства.

Согласно информации ФСБ, в 2024 году он по собственной инициативе вышел на контракт с СБУ и из корыстных побуждений в мессенджере WhatsApp присылал украинской стороне данные о деятельности режимного военного объекта, которые затем киевский режим мог бы использовать во вред ВС РФ.