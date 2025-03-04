Выселение или суд? Эксперт объяснил, что грозит жене Петросяна за гигантский коммунальный долг

Сегодня стало известно, что молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова накопила солидный долг из-за неуплаты коммунальных платежей. В беседе с Life.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что грозит злостной неплательщице за ЖКХ и есть ли вероятность, что у неё отнимут квартиру.

Вопрос о возможных последствиях задолженности по коммунальным платежам для супруги Петросяна Татьяны Брухуновой не сводится к вероятности выселения из квартиры. Согласно российскому законодательству, долг за коммунальные услуги сам по себе не является основанием для лишения собственности, но может привести к судебному разбирательству и исполнительному производству. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Как объяснил эксперт, выселение как мера ответственности невозможно по нескольким причинам. Во-первых, оно предусмотрено только для нанимателей жилья, проживающих по договору социального найма. В данном случае квартира принадлежит Брухуновой на праве собственности, что исключает возможность её принудительного выселения на этом основании. Законодательство не предусматривает изымание недвижимости у собственника за долги по ЖКХ, но допускает другие меры принуждения к оплате задолженности.

«Во-вторых, управляющая компания вправе обратиться в суд с иском о взыскании долга. Если суд удовлетворит иск, будет вынесено решение о принудительном взыскании задолженности, после чего судебные приставы начнут исполнительное производство. Они могут применить различные меры, включая арест счетов, ограничение на выезд за границу, списание денежных средств с банковских карт или даже обращение взыскания на имущество», — добавил Бондарь.

Однако, по его словам, продажа квартиры для погашения долга по коммуналке маловероятна, так как такое взыскание возможно лишь при наличии крупной суммы долга и отсутствии у собственника других активов.

«Процедура исполнительного производства начинается с того момента, как судебный пристав получает исполнительный лист. В рамках этого процесса возможны такие меры, как запрет на регистрационные действия с квартирой или удержание части доходов Брухуновой до полного погашения задолженности. Минимальный порог задолженности, с которой может начаться принудительное взыскание, законом не установлен, но на практике суды рассматривают иски даже с суммой от 10 тысяч рублей, а приказное производство возможно при долгах до 500 тысяч рублей», — объяснил эксперт.

Ответственность за долги по коммунальным платежам ограничивается исключительно финансовыми санкциями. Даже в самых сложных ситуациях, по словам специалиста, при значительной сумме долга и продолжительном судебном процессе максимум, что грозит, — это дополнительные штрафы и пени. При этом продажа квартиры Брухуновой будет затруднена без погашения долга, поскольку исполнительное производство создаст препятствия для сделки.

В общем, собственность остаётся за Брухуновой, но невыплата задолженности приведёт к судебным разбирательствам и исполнительным мерам. Оптимальным решением в такой ситуации является добровольное погашение долга или заключение соглашения о его реструктуризации с управляющей компанией, что позволит избежать дальнейших юридических проблем. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ