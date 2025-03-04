Выселение или суд? Эксперт объяснил, что грозит жене Петросяна за гигантский коммунальный долг
Эксперт Бондарь перечислил последствия для Брухуновой из-за долга по коммуналке
Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova
Сегодня стало известно, что молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова накопила солидный долг из-за неуплаты коммунальных платежей. В беседе с Life.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что грозит злостной неплательщице за ЖКХ и есть ли вероятность, что у неё отнимут квартиру.
Вопрос о возможных последствиях задолженности по коммунальным платежам для супруги Петросяна Татьяны Брухуновой не сводится к вероятности выселения из квартиры. Согласно российскому законодательству, долг за коммунальные услуги сам по себе не является основанием для лишения собственности, но может привести к судебному разбирательству и исполнительному производству.
Как объяснил эксперт, выселение как мера ответственности невозможно по нескольким причинам. Во-первых, оно предусмотрено только для нанимателей жилья, проживающих по договору социального найма. В данном случае квартира принадлежит Брухуновой на праве собственности, что исключает возможность её принудительного выселения на этом основании. Законодательство не предусматривает изымание недвижимости у собственника за долги по ЖКХ, но допускает другие меры принуждения к оплате задолженности.
«Во-вторых, управляющая компания вправе обратиться в суд с иском о взыскании долга. Если суд удовлетворит иск, будет вынесено решение о принудительном взыскании задолженности, после чего судебные приставы начнут исполнительное производство. Они могут применить различные меры, включая арест счетов, ограничение на выезд за границу, списание денежных средств с банковских карт или даже обращение взыскания на имущество», — добавил Бондарь.
Однако, по его словам, продажа квартиры для погашения долга по коммуналке маловероятна, так как такое взыскание возможно лишь при наличии крупной суммы долга и отсутствии у собственника других активов.
«Процедура исполнительного производства начинается с того момента, как судебный пристав получает исполнительный лист. В рамках этого процесса возможны такие меры, как запрет на регистрационные действия с квартирой или удержание части доходов Брухуновой до полного погашения задолженности. Минимальный порог задолженности, с которой может начаться принудительное взыскание, законом не установлен, но на практике суды рассматривают иски даже с суммой от 10 тысяч рублей, а приказное производство возможно при долгах до 500 тысяч рублей», — объяснил эксперт.
Ответственность за долги по коммунальным платежам ограничивается исключительно финансовыми санкциями. Даже в самых сложных ситуациях, по словам специалиста, при значительной сумме долга и продолжительном судебном процессе максимум, что грозит, — это дополнительные штрафы и пени. При этом продажа квартиры Брухуновой будет затруднена без погашения долга, поскольку исполнительное производство создаст препятствия для сделки.
В общем, собственность остаётся за Брухуновой, но невыплата задолженности приведёт к судебным разбирательствам и исполнительным мерам. Оптимальным решением в такой ситуации является добровольное погашение долга или заключение соглашения о его реструктуризации с управляющей компанией, что позволит избежать дальнейших юридических проблем.
Напомним, ранее стало известно, что Брухунова накопила более 300 тысяч рублей долгов по коммуналке. При этом одна из её квартир стоит 440 миллионов рублей. На жену юмориста оформлено две жилплощади: одна — на Лесной улице в Тверском районе столицы, вторая — в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках. Именно на последней накопилось 314 тысяч рублей коммунальных долгов. Брухунова должна более 128 тысяч рублей квартплаты, ещё 179 тысяч рублей взносов за капремонт, а также 7 тысяч рублей за ЖКУ.