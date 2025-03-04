Счётная палата вернула в казну рекордную сумму

В 2024 году Счётная пата вернула в бюджеты РФ 148,9 миллиарда рублей, установив тем самым новый рекорд. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчёт о работе органа.

«Счётная палата за 2024 год вернула в бюджеты всех уровней 148,9 миллиарда рублей, из них 96,9 миллиарда — в федеральный бюджет», — сказано в публикации.

Согласно статистике, в прошлом году ведомством было возвращено впятеро больше денег, чем за 2023 год (26,4 миллиарда). Это стало наивысшим показателем за 30-летнюю историю Счётной палаты. При этом в 2022 году органу удалось вернуть в бюджет 8,9 миллиарда рублей.

На 2025 год Счётная палата наметила 428 мероприятий, большую часть из которых составляют бюджетные проверки. Из 191 тематического мероприятия 50 будут проведены по поручению президента, 61 мероприятие инициированы Совфедом и Госдумой. Счётная палата направила органам власти 605 рекомендаций за 2024 год, из которых уже было исполнено 406.