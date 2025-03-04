Воронежский шпион успел передать СБУ данные воинской части, моста и складов. Видео допроса
ФСБ показала видео допроса воронежца, слившего СБУ данные воинской части и моста
ФСБ России показала видео с задержанным 33-летним россиянином, который вышел на связь с СБУ и отправлял противнику данные о военных объектах в Воронеже для последующих атак. На допросе подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, как добывал информацию, и о каких «мишенях».
Задержание россиянина, который отправлял секретные данные СБУ. Видео © ФСБ России
«Несколько раз передавал фотографии воинской части, моста на выезде из Воронежа, там тоже была какая-то техника, ещё расположение складов, а также лётный журнал прилётов и вылетов самолётов из города», — перечислил задержанный следователям.
Ранее сообщалось, что в Воронеже сотрудники ФСБ задержали 33-летнего гражданина РФ по подозрению в госизмене. Он сливал СБУ данные о работе режимного военного объекта. Подозреваемый сам вышел на контакт с украинской спецслужбой в 2024 году и через мессенджер за деньги отсылал противнику важные сведения. Он уже арестован в рамках дела о госизмене. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.
ФСБ России