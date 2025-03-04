Воронежский шпион успел передать СБУ данные воинской части, моста и складов. Видео допроса

ФСБ России показала видео с задержанным 33-летним россиянином, который вышел на связь с СБУ и отправлял противнику данные о военных объектах в Воронеже для последующих атак. На допросе подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, как добывал информацию, и о каких «мишенях».

Задержание россиянина, который отправлял секретные данные СБУ. Видео © ФСБ России

«Несколько раз передавал фотографии воинской части, моста на выезде из Воронежа, там тоже была какая-то техника, ещё расположение складов, а также лётный журнал прилётов и вылетов самолётов из города», — перечислил задержанный следователям.