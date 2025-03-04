Сосед разбил нос разработчику российской операционной системы из-за собаки в Москве

Как стало известно Mash, соседи разработчика не раз жаловались в общем домовом чате, что питомец Мылицына слишком часто мешает их спокойной жизни. После многочисленных сообщений о том, что «так больше жить невозможно», один из соседей решил разобраться с разработчиком лично. Мужчина пришёл в квартиру программиста, и сначала они просто беседовали, но вскоре словесная перепалка переросла в драку. Мылицын получил мощный удар справа в нос, после которого даже не смог устоять на ногах. Теперь у него постоянно болит голова.