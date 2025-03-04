Сосед разбил нос разработчику российской операционной системы из-за собаки в Москве
Mash: Разработчика Astra OS Мылицына избили в Москве из-за собачьего лая
Роман Мылицын. Обложка © VK / Роман Мылицын
В Москве жестоко избили разработчика ключевой отечественной операционной системы Astra OS Романа Мылицына. Причиной конфликта стал громкий лай его собаки, который вызвал недовольство нападавшего.
Как стало известно Mash, соседи разработчика не раз жаловались в общем домовом чате, что питомец Мылицына слишком часто мешает их спокойной жизни. После многочисленных сообщений о том, что «так больше жить невозможно», один из соседей решил разобраться с разработчиком лично. Мужчина пришёл в квартиру программиста, и сначала они просто беседовали, но вскоре словесная перепалка переросла в драку. Мылицын получил мощный удар справа в нос, после которого даже не смог устоять на ногах. Теперь у него постоянно болит голова.
Только на следующий день после инцидента пострадавший вызвал скорую. Медики, узнавшие о характере травм в ходе обследования, сообщили обо всём в правоохранительные органы. Но писать заявление на обидчика Мылицын отказался. После получения медпомощи он вернулся домой, где продолжает лечиться и восстанавливаться.
Ранее Life.ru рассказывал, что житель Томска одним ударом отправил в нокаут 44-летнюю незнакомку за то, что та сделала ему замечание. Мужчина заблокировал лифт, но критику по этому поводу слушать не хотел, поэтому в ход пошли кулаки.