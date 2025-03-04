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4 марта, 08:24

Девять похищенных ВСУ курян госпитализированы после вывоза с Украины

Девять жителей Курской области госпитализировали после возвращения с Украины

Татьяна Москалькова встретила освобождённых курян. Фото © Telegram / ombudsmanrf

Татьяна Москалькова встретила освобождённых курян. Фото © Telegram / ombudsmanrf

Девять возвращённых с территории Украины жителей Курской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Девять человек, нуждающиеся в стационарной медпомощи, уже доставлены в Курск и госпитализированы в состоянии средней тяжести. В стационаре им будет оказана специализированная медицинская и психологическая помощь», — сообщил помощник главы Минздрава.

Остальные похищенные ВСУ куряне будут направлены в пункт временного размещения, где за ними также будет установлено медицинское наблюдение. Также возвращённым с Украины курянам окажут помощь психологи. К транспортировке спасённых подключили две реанимационные бригады Федерального центра медицины катастроф, шесть бригад скорой помощи из Курской, Смоленской, Воронежской областей, две бригады Российского Красного Креста и пассажирский автобус.

Освободить курян удалось благодаря усилиям Международного Комитета Красного Креста и поддержке белорусских властей. Среди них инвалиды и много пожилых людей, включая женщину, которой в мае исполнится 90 лет. Также есть четверо детей — два школьника и два малыша. Самой маленькой девочке чуть меньше двух лет.

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Андрей Бражников
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