Девять похищенных ВСУ курян госпитализированы после вывоза с Украины

Девять возвращённых с территории Украины жителей Курской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Девять человек, нуждающиеся в стационарной медпомощи, уже доставлены в Курск и госпитализированы в состоянии средней тяжести. В стационаре им будет оказана специализированная медицинская и психологическая помощь», — сообщил помощник главы Минздрава.

Остальные похищенные ВСУ куряне будут направлены в пункт временного размещения, где за ними также будет установлено медицинское наблюдение. Также возвращённым с Украины курянам окажут помощь психологи. К транспортировке спасённых подключили две реанимационные бригады Федерального центра медицины катастроф, шесть бригад скорой помощи из Курской, Смоленской, Воронежской областей, две бригады Российского Красного Креста и пассажирский автобус.