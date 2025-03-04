Девять похищенных ВСУ курян госпитализированы после вывоза с Украины
Девять жителей Курской области госпитализировали после возвращения с Украины
Татьяна Москалькова встретила освобождённых курян. Фото © Telegram / ombudsmanrf
Девять возвращённых с территории Украины жителей Курской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Девять человек, нуждающиеся в стационарной медпомощи, уже доставлены в Курск и госпитализированы в состоянии средней тяжести. В стационаре им будет оказана специализированная медицинская и психологическая помощь», — сообщил помощник главы Минздрава.
Остальные похищенные ВСУ куряне будут направлены в пункт временного размещения, где за ними также будет установлено медицинское наблюдение. Также возвращённым с Украины курянам окажут помощь психологи. К транспортировке спасённых подключили две реанимационные бригады Федерального центра медицины катастроф, шесть бригад скорой помощи из Курской, Смоленской, Воронежской областей, две бригады Российского Красного Креста и пассажирский автобус.
Освободить курян удалось благодаря усилиям Международного Комитета Красного Креста и поддержке белорусских властей. Среди них инвалиды и много пожилых людей, включая женщину, которой в мае исполнится 90 лет. Также есть четверо детей — два школьника и два малыша. Самой маленькой девочке чуть меньше двух лет.