Более 222 млн рублей для детей со СМА зависли в фонде Ройзмана*, ему грозит ликвидация

Рассмотреть иск суд планирует 2 апреля. Из судебных документов следует, что фонд собрал более 222 млн рублей на лечение детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА), но не использовал их по назначению, а оставил на своих банковских счетах и получает с них проценты. Средства, по сведениям Минюста, потрачены на неуставные цели, включая покупку алкоголя, цветов на день рождения самого Ройзмана*. Также в материалах сказано, что фонд получал деньги от иностранных источников, но не отражал это в бухгалтерии, пишет РИА «Новости».