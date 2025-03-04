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4 марта, 08:59

Более 222 млн рублей для детей со СМА зависли в фонде Ройзмана*, ему грозит ликвидация

Минюст РФ требует суд ликвидировать фонд Евгения Ройзмана*

Евгений Ройзман*. Обложка © X / roizmangbn

Евгений Ройзман*. Обложка © X / roizmangbn

Минюст РФ подал иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием прекратить деятельность «Фонда Ройзмана», которым владеет бывший мэр города Евгений Ройзман*. Об этом сказано на сайте суда.

Рассмотреть иск суд планирует 2 апреля. Из судебных документов следует, что фонд собрал более 222 млн рублей на лечение детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА), но не использовал их по назначению, а оставил на своих банковских счетах и получает с них проценты. Средства, по сведениям Минюста, потрачены на неуставные цели, включая покупку алкоголя, цветов на день рождения самого Ройзмана*. Также в материалах сказано, что фонд получал деньги от иностранных источников, но не отражал это в бухгалтерии, пишет РИА «Новости».

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Ранее Минюст России направил в суд иск о прекращении деятельности фонда помощи трансгендерам** в Москве. Основатели не проживают в России, а сама организация теперь не занимается практически ничем.

* Внесён Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента.

** Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Владимир Озеров
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