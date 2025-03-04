Двум экс-сотрудникам парка «Патриот» дали по 9 лет колонии за взятку в 27,5 млн

Суд признал виновными в получении многомиллионной взятки и отправил в тюрьму главного бухгалтера парка «Патриот» Андрея Пучкова и начальника отела закупок Ивана Трифоногло, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. Обвиняемые «заработали» на госконтрактах свыше 27,5 миллиона рублей.

«Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн, с лишением права заниматься определённой деятельностью на 10 лет», — информирует СК.

Всего было 10 многомиллионных государственных контрактов на обслуживание зданий и сооружений центра «Патриот». В 2021–2024 годах Пучков и Трифоногло получили взятку от исполнителей договоров, пообещав покровительство при выполнении работ. Суд также арестовал имущество подсудимых, чтобы обеспечить исполнение приговора в части взыскания штрафа.