Двум экс-сотрудникам парка «Патриот» дали по 9 лет колонии за взятку в 27,5 млн
Суд признал виновными в получении многомиллионной взятки и отправил в тюрьму главного бухгалтера парка «Патриот» Андрея Пучкова и начальника отела закупок Ивана Трифоногло, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. Обвиняемые «заработали» на госконтрактах свыше 27,5 миллиона рублей.
«Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн, с лишением права заниматься определённой деятельностью на 10 лет», — информирует СК.
Всего было 10 многомиллионных государственных контрактов на обслуживание зданий и сооружений центра «Патриот». В 2021–2024 годах Пучков и Трифоногло получили взятку от исполнителей договоров, пообещав покровительство при выполнении работ. Суд также арестовал имущество подсудимых, чтобы обеспечить исполнение приговора в части взыскания штрафа.
Напомним, экс-сотрудников парка «Патриот» Минобороны РФ обвиняют в получении крупной взятки. Главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло предъявлены обвинения по ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По данным следствия, они получили свыше 27,5 миллиона рублей от представителя ООО «Меркурий», который выполнял госзаказ на содержание зданий и сооружений парка «Патриот». Эти средства были выплачены обвиняемым для того, чтобы они игнорировали нарушения, связанные с исполнением контракта.