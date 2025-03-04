В Кремле оценили позицию Парижа о пагубности изъятия российских активов

На Западе порой демонстрируют понимание негативных последствий изъятия активов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление министра-делегата по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада указавшего, что конфискация замороженных активов РФ пагубно скажется на инвестиционном климате в Европе и может отпугнуть инвесторов.

«За редким исключением [на Западе] осуществляются попытки незаконно изъять наши авуары. Но упомянутое вами заявление относится к этим редким исключениям, когда, действительно, демонстрируется понимание всей пагубности таких потенциальных действий и неизбежности весьма и весьма негативных последствий», — отметил представитель Кремля.