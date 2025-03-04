В Кремле оценили позицию Парижа о пагубности изъятия российских активов
Песков: На Западе иногда понимают пагубность изъятия активов России
На Западе порой демонстрируют понимание негативных последствий изъятия активов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление министра-делегата по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада указавшего, что конфискация замороженных активов РФ пагубно скажется на инвестиционном климате в Европе и может отпугнуть инвесторов.
«За редким исключением [на Западе] осуществляются попытки незаконно изъять наши авуары. Но упомянутое вами заявление относится к этим редким исключениям, когда, действительно, демонстрируется понимание всей пагубности таких потенциальных действий и неизбежности весьма и весьма негативных последствий», — отметил представитель Кремля.
Ранее в Кремле предупредили Запад об «очень серьёзных» последствиях изъятия активов РФ. Подобные действия не могут не остаться без последствий, подчеркнул Песков. По словам представителя Кремля, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьёзные судебные, юридические последствия.
Life.ru