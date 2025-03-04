Франция проталкивает в ЕС способ «заставить Россию соблюдать любое соглашение» с Украиной

Франция рассматривает вариант изъятия замороженных российских активов для того, чтобы с помощью них обеспечить гарантии безопасности для Киева и надавить на Россию. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Французские чиновники обсудили предложение о конфискации активов европейскими столицами в случае, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня на Украине. Приверженцы соглашения о прекращении огня рассматривают это как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии», — сказано в тексте.