Франция проталкивает в ЕС способ «заставить Россию соблюдать любое соглашение» с Украиной
FT: Франция готова обеспечить безопасность Украины замороженными активами РФ
Франция рассматривает вариант изъятия замороженных российских активов для того, чтобы с помощью них обеспечить гарантии безопасности для Киева и надавить на Россию. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Французские чиновники обсудили предложение о конфискации активов европейскими столицами в случае, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня на Украине. Приверженцы соглашения о прекращении огня рассматривают это как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии», — сказано в тексте.
Там отмечается, что другие страны ЕС поддерживают предложение Парижа, хотя пока не дали своего окончательного согласия. Так, по данным издания, лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц уже выразил солидарность и одобрил инициативу. Европейские политики, как утверждается в статье, рассматривают замороженные активы РФ «в качестве рычага» для оказания давления на Кремль.
Напомним, Запад заморозил почти половину валютных резервов России на 300 миллиардов евро после начала спецоперации. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что изъятие замороженных российских активов невозможно, поскольку это нарушает международное право. В Кремле предупредили Запад об «очень серьёзных» последствиях изъятия активов РФ.