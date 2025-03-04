Крупный детский магазин пропал с деньгами россиян после онлайн-распродажи со скидками до 90%
SHOT ПРОВЕРКА: Магазин LOLOCLO устроил онлайн распродажу, но не доставил заказы
Магазин LOLOCLO. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
В России магазин детской одежды LOLOCLO устроил распродажу со скидками до 90%, но никто из покупателей так и не получил товары по заказам, оформленным на сайте. В руководстве компании сослались на технические проблемы. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.
Одна из покупательниц рассказала, что в начале февраля оформила заказ на сайте магазина, но до сих пор тишина, а на её жалобы даются дежурные ответы. Сайт LOLOCLO сбоит ещё с начала декабря, но о масштабах проблемы руководство магазина якобы узнало только сейчас. При этом, как отметили пострадавшие, распродажи со скидками на протяжении этого периода не прекращались и люди велись на них, не получая продукцию после внесения оплаты.
Обеспокоенная покупательница даже связывалась со службой доставки, чтобы узнать, передал ли интернет-магазин её товары. Там развели руками и ответили, что по её номеру никаких заказов в системе нет. Сейчас пострадавшие пытаются добиться возврата денег и готовы коллективно обратиться в полицию.
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