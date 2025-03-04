Мужчина в шапке с помпоном пытался рукой остановить кортеж у Кремля

Сегодня утром в самом центре российской столицы мужчина в замечательной шапке с помпоном выбежал на дорогу, чтобы встать на пути и проезжающего кортежа. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Мужчина выбежал на дорогу перед кортежем. Видео © Telegram / «Осторожно, Москва»

На видео мужчина, размахивая руками, выбегает на перекрытую проезжую часть, по которой едет длиннющий кортеж из чёрных автомобилей. Останавливать его сразу же отправился сотрудник ДПС, уведший разбойника обратно на тротуар. Затем подоспели и коллеги сотрудника, которые моментально завладели вниманием горожанина в ходе интересной беседы.

Неизвестно, стали ли в итоге задерживать мужчину или нет, однако проезжая часть была открыта, когда кортеж уехал.