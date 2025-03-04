На концерте Лазарева в Казани задержали фанатку, кинувшую целую семью на билеты

В Казани девушка задумала сводить на концерт Сергея Лазарева всю семью, купив у «онлайн-продавщицы» Марины билеты за 23 тысячи. Перед началом выступления Марина удалила их из переписки, закинув Екатерину в ЧС, а сама спокойно пошла слушать «Зачем придумали любовь» в исполнении любимого певца. Об этом сообщает Mash Iptash.

Мошенницу забирают с концерта полицейские. Видео © Telegram / Mash Iptash

Екатерина участвовала в розыгрыше билетов на концерт Лазарева в комментариях. Там её нашла Марина, предложившая купить билеты онлайн у неё. Подвоха никто не почуял, поскольку у Марины на аватарке было фото с певцом. Екатерина в итоге затарилась билетами на всю семью, вышло шесть штук на 23 тысячи.

Марина и Сергей Лазарев. Фото © Mash Iptash

В день концерта Марина заблокировала Екатерину, удалив из переписки билеты, а потом написала, что её взломали злостные мошенники. Девушке пришлось купить новые через кассу, а на концерте она внезапно увидела в первом ряду Марину.

Далее приехали сотрудники полиции. На допросе Марина заявила, что на такой подлый шаг она решилась, поскольку её бросил муж, а отец у неё сильно болеет. Видимо, Сергей Лазарев — единственное, что отвлекало её от проблем, поскольку она очень просила позволить ей досмотреть концерт. Деньги Екатерине всё-таки пришлось возвращать. Теперь ей Марине грозит уголовная статья о мошенничестве.