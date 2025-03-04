Украинцы шантажируют семью российского военного и требуют деньги на его лечение

Семья 21-летнего военнослужащего Николая Попова стала жертвой шантажа со стороны украинских военных, которые, как предполагается, захватили его в плен в зоне СВО. Теперь неизвестные требуют от матери бойца подписать соглашение о сотрудничестве с военной разведкой Украины и перевести «деньги на лечение сына», сообщает RT.

«Я узнала, что он ушёл на спецоперацию, в ночь с 31 декабря на 1 января. С 3 января Коля не выходил на связь, а 19 февраля со мной связались неизвестные, утверждавшие, что мой сын у них», — рассказала Наталья.

Женщине отправили видео с сыном. Сначала она не поверила отправителям, полагая, что это фейк. На видео мать увидела мальчика, который напоминал Николая. Он позвонил один раз и больше не беспокоил, говорит россиянка. Женщина решила набрать в часть, где служил Николай и ей сообщили, что сведения о пропаже «отсутствуют».

В итоге с Натальи начали требовать 100 тысяч рублей на «лекарства для сына» и подписание каких-то документов. Женщина сообщила, что у неё нет таких средств, а ей ответили, что в таком случае «подлечат» Николая за свой счёт. Позже матери пришёл текст «соглашения», в котором она должна была подтвердить своё желание сотрудничать с военной разведкой Украины.

«Я, честно, эту бумагу даже не сильно читала, потому что изначально не собиралась её подписывать. Сказала себе, что я это подписывать не буду», — рассказывает Наталья.

Последний раз женщине звонили 27 февраля и сообщили, что вернут сына взамен на подписание документов. Наталья также рассказала, что на видео Николай выглядит нормально. Кроме того, ей неоднократно советовали «не переживать» за сына и уверяли, что с ним всё в порядке.