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4 марта, 11:05

Хранилища пустеют: В Германии взмолились о возвращении российского газа

РИА «Новости»: Немецкие химконцерны просят о возобновлении поставок газа из РФ

Немецкие химические компании надеются на возможность возобновления импорта российского газа в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости». По данным агентства, в Германии наметился раскол по вопросу поставок газа из России: в восточных регионах звучат призывы к переговорам о возврате к прежним поставкам, в то время как предприятия западной части страны выражают уверенность в своей способности обходиться без российского газа.

«Тем не менее хранилища стремительно пустеют, а крупные заводы закрываются», — говорится в публикации.

Европа практически опустошила подземные хранилища газа
Европа практически опустошила подземные хранилища газа

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности вето на решения саммита Евросоюза, если на повестке не будет вопроса о возобновлении поставок российского газа через территорию Незалежной. Словацкий лидер заявил о намерении заблокировать решения, касающиеся военной и финансовой помощи Украине.

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Freepik / fanjianhua

Ольга Сливченко
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