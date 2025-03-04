Хранилища пустеют: В Германии взмолились о возвращении российского газа

Немецкие химические компании надеются на возможность возобновления импорта российского газа в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости». По данным агентства, в Германии наметился раскол по вопросу поставок газа из России: в восточных регионах звучат призывы к переговорам о возврате к прежним поставкам, в то время как предприятия западной части страны выражают уверенность в своей способности обходиться без российского газа.