Хранилища пустеют: В Германии взмолились о возвращении российского газа
РИА «Новости»: Немецкие химконцерны просят о возобновлении поставок газа из РФ
Немецкие химические компании надеются на возможность возобновления импорта российского газа в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости». По данным агентства, в Германии наметился раскол по вопросу поставок газа из России: в восточных регионах звучат призывы к переговорам о возврате к прежним поставкам, в то время как предприятия западной части страны выражают уверенность в своей способности обходиться без российского газа.
«Тем не менее хранилища стремительно пустеют, а крупные заводы закрываются», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности вето на решения саммита Евросоюза, если на повестке не будет вопроса о возобновлении поставок российского газа через территорию Незалежной. Словацкий лидер заявил о намерении заблокировать решения, касающиеся военной и финансовой помощи Украине.
Freepik / fanjianhua