ČTK: Фицо угрожает заблокировать саммит ЕС из-за остановки транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности наложения вето на решения предстоящего саммита Евросоюза, если в них не будет рассмотрен вопрос о возобновлении газового транзита через Украину. Об этом сообщает агентство ČTK.

«Может случиться так, что я заблокирую принятие решений, которые касаются массированной финансовой и военной помощи Украине», — цитируют Фицо в издании.