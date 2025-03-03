ČTK: Фицо угрожает заблокировать саммит ЕС из-за остановки транзита газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности наложения вето на решения предстоящего саммита Евросоюза, если в них не будет рассмотрен вопрос о возобновлении газового транзита через Украину. Об этом сообщает агентство ČTK.
«Может случиться так, что я заблокирую принятие решений, которые касаются массированной финансовой и военной помощи Украине», — цитируют Фицо в издании.
Словацкий лидер настаивает, чтобы на заседании ЕС государства-участники оказали давление на Украину и потребовали восстановления транзита природного газа. В случае отказа Фицо намерен воспользоваться правом вето.
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