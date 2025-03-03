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3 марта, 19:57

ČTK: Фицо угрожает заблокировать саммит ЕС из-за остановки транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности наложения вето на решения предстоящего саммита Евросоюза, если в них не будет рассмотрен вопрос о возобновлении газового транзита через Украину. Об этом сообщает агентство ČTK.

«Может случиться так, что я заблокирую принятие решений, которые касаются массированной финансовой и военной помощи Украине», — цитируют Фицо в издании.

Словацкий лидер настаивает, чтобы на заседании ЕС государства-участники оказали давление на Украину и потребовали восстановления транзита природного газа. В случае отказа Фицо намерен воспользоваться правом вето.

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Напомним, что с 1 января 2025 года транзит газа из РФ в Европу был прекращён из-за отказа Киева продлевать необходимый для этого договор. Ранее Фицо пригрозил перекрыть обратный транзит газа на Украину.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
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