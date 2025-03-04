Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 11:50
13590

Киевляне массово бегут из города, на выезде многокилометровые пробки

Жители Киева массово пытаются уехать из города, на выездах скопилось множество автомобилей, причиной побега стали участившееся прилёты со стороны ВС РФ по военным объектам на Украине, в том числе взрывы уже слышны и в центральной части Киева. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на источники.

В тексте отмечается, что сейчас украинская система ПВО даже не справляется с большим количеством российских дронов, атакующих военные объекты на украинской территории, в том числе в Киеве. При это российские военные не раз подчёркивали, что «удары возмездия» не наносятся по гражданским объектам, а также производятся в ночное время, когда на предприятиях Украины, где производят оружие, нет персонала.

Reuters внезапно начало прямую трансляцию с майдана в Киеве
Reuters внезапно начало прямую трансляцию с майдана в Киеве

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту скопления украинских военных в Киеве, а также по комбинату, где производятся детали для беспилотников в Киевской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar