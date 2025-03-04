Киевляне массово бегут из города, на выезде многокилометровые пробки

Жители Киева массово пытаются уехать из города, на выездах скопилось множество автомобилей, причиной побега стали участившееся прилёты со стороны ВС РФ по военным объектам на Украине, в том числе взрывы уже слышны и в центральной части Киева. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на источники.

В тексте отмечается, что сейчас украинская система ПВО даже не справляется с большим количеством российских дронов, атакующих военные объекты на украинской территории, в том числе в Киеве. При это российские военные не раз подчёркивали, что «удары возмездия» не наносятся по гражданским объектам, а также производятся в ночное время, когда на предприятиях Украины, где производят оружие, нет персонала.