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4 марта, 11:56

В МИД Франции раскрыли критическое последствие конфискации российских активов

Министр Аддад: Конфискация российских активов отпугнёт европейских инвесторов

Французский министр — делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад выразил опасения, что решение об аресте и конфискации российских активов, находящихся под санкциями, может отпугнуть инвесторов в Европе. Свою точку зрения он озвучил в эфире телеканала France 2.

«Это вызывает вопросы юридического и экономического характера. Это стало бы сигналом для других инвесторов», — сказал Аддад.

При этом представитель Франции заявил, что замороженные активы за рубежом остаются одним из самых «действенных рычагов давления на Москву».

В Кремле оценили позицию Парижа о пагубности изъятия российских активов
В Кремле оценили позицию Парижа о пагубности изъятия российских активов

Ранее сообщалось, что Париж рассматривает вариант с изъятием замороженных российских активов. Их планируется направить на обеспечение безопасности Украины. Также подобным способом Франция собирается оказать давление на Россию для заключения мира с Киевом.

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Shutterstock / FOTODOM/ barmalini

Ольга Сливченко
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