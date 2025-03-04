В МИД Франции раскрыли критическое последствие конфискации российских активов
Министр Аддад: Конфискация российских активов отпугнёт европейских инвесторов
Французский министр — делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад выразил опасения, что решение об аресте и конфискации российских активов, находящихся под санкциями, может отпугнуть инвесторов в Европе. Свою точку зрения он озвучил в эфире телеканала France 2.
«Это вызывает вопросы юридического и экономического характера. Это стало бы сигналом для других инвесторов», — сказал Аддад.
При этом представитель Франции заявил, что замороженные активы за рубежом остаются одним из самых «действенных рычагов давления на Москву».
Ранее сообщалось, что Париж рассматривает вариант с изъятием замороженных российских активов. Их планируется направить на обеспечение безопасности Украины. Также подобным способом Франция собирается оказать давление на Россию для заключения мира с Киевом.
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