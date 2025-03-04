Трансляцию Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ

Агентство Reuters остановило прямую трансляцию с площади Независимости в Киеве после обращения городской администрации к Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил Тимур Ткаченко, глава Киевской городской военной администрации.

«Сегодня издание Reuters снова начало трансляцию из центра Киева. Запрос на разрешение трансляции не поступал. Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили», — отметил политик.

В прямом эфире Reuters из Киева, который продлился чуть более часа, агентство в комментарии к видео отметило, что показывало панораму площади Независимости после заявления представителя Белого дома о приостановке военной помощи Украине.