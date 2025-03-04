Трансляцию Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ
Агентство Reuters остановило прямую трансляцию с площади Независимости в Киеве после обращения городской администрации к Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил Тимур Ткаченко, глава Киевской городской военной администрации.
«Сегодня издание Reuters снова начало трансляцию из центра Киева. Запрос на разрешение трансляции не поступал. Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили», — отметил политик.
В прямом эфире Reuters из Киева, который продлился чуть более часа, агентство в комментарии к видео отметило, что показывало панораму площади Независимости после заявления представителя Белого дома о приостановке военной помощи Украине.
Как сообщал Life.ru, президент США сегодня издал распоряжение о приостановке всей иностранной помощи, предоставляемой США, на срок в 90 дней. Он подчеркнул, что финансирование может быть восстановлено после указанного периода при условии тщательной оценки каждой программы. Это решение Вашингтона связано с отсутствием готовности украинских властей и самого Владимира Зеленского к мирным переговорам.
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