Недомогание и обморок: Трое детей отравились неизвестным веществом в Подмосковье

В подмосковном Волоколамске трое несовершеннолетних отравились неизвестным веществом. Пострадавших в возрасте от 8 до 17 лет экстренно доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Московской области.

Все трое детей проживают в одной квартире. Им резко стало плохо в одно время: они почувствовали слабость и потеряли сознание. Прибывшие на место медики диагностировали у детей токсическое отравление неизвестным веществом. Врачи оказали необходимую помощь, поэтому теперь жизни пострадавших ничто не угрожает.

«По результатам доследственной проверки следователем ГСУ СК России по Московской области по факту произошедшего с несовершеннолетними возбуждено уголовное дело (ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — доложили в ведомстве

Следователи проводят осмотр в квартире, где произошёл инцидент. Проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.