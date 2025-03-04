Мытищинские хирурги удалили двум пациенткам крупные новообразования в шее

Хирурги Мытищинской городской больницы удалили крупные новообразования в шее пенсионерки. Об этом представители медицинской организации рассказали Life.ru.

Удалённые мытищинскими хирургами опухоли в шее пенсионерки. Фото © Предоставлено Life.ru

«В Мытищинскую больницу поступила 86-летняя женщина с жалобами на новообразование в области шеи, вызывающее боль. Проведённая диагностика выявила у пациентки опухоль слюнной железы размером 5х4х5 см. Специалисты приняли решение об удалении новообразования, но операция осложнялась тем, что пациентка не могла лечь из-за сердечной патологии, сразу начинала задыхаться», — рассказали нам в ГБУЗ МО МГКБ.

Опухоль околоушной слюнной железы вызывала у женщины острую боль, распространявшуюся по нервам на ухо и большую часть головы, она с большим трудом могла глотать и говорить. Провести операцию под общим наркозом было невозможно, потому что пациентка не могла лечь. Врачам пришлось найти нестандартное решение: оперировать женщину в сидячем положении под местной анестезией. Для выделения нервных стволов применялась гидропрепаровка, их поражённые участки удалось удалить, сохранив нервы, чтобы прекратить приступы боли у пациентки, объяснил заведующий первым хирургическим отделением больницы, хирург-онколог Игорь Модин.

Врач добавил, что пациенты с крупными опухолями в области шеи поступают в больницу регулярно. Обычно проблему вызывают образования в щитовидной железе (зоб), реже — в слюнной. Проблематика патологии не ограничивается косметическими дефектами, она также нарушает дыхание. В качестве примера Модин рассказал об экстренной операции 55-летней пациентке с зобом диаметром 8 сантиметров, которая из-за опухоли едва могла дышать и говорить.

Сейчас обе пациентки хорошо себя чувствуют. Их уже выписали из больницы. Врач призвал не затягивать с обращением за медицинской помощью в случае возникновения подобных проблем и не пренебрегать профилактикой.