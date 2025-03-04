Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 13:41

В российском регионе пересчитают все могилы

В Вологодской области до конца года проведут опись всех могил

В Вологодской области проведут опись всех могил. Об этом рассказал начальник главного управления по погребению и похоронному делу региона Дмитрий Ершов.

«Поручение об инвентаризации кладбищ и мест захоронений закреплено в Национальном плане развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы. В срок до 31 декабря 2025 года нужно обеспечить 100-процентную инвентаризацию кладбищ с последующим занесением в нормативно-справочную систему», — приводит его слова местная газета «Маяк».

Полностью инвентаризацию кладбищ уже провели в Вожегодском округе, 75% могил описаны в Череповецком. Отмечается, что благодаря этой работе удастся упорядочить сведения о местах захоронений на кладбищах, определить свободные площади и выявить неучтенные могилы.

В ходе инвентаризации необходимо сфотографировать каждую могилу и собрать сведения об умершем: ФИО, даты рождения и смерти. В рамках этого процесса будут актуализированы книги по учёту захоронений. При этом часть кладбищ разрушена и не везде сохранились таблички, поэтому участникам предстоит провести колоссальную работу.

Тайны русской кухни: Кто такая драчёна и зачем носить её на кладбище?
Тайны русской кухни: Кто такая драчёна и зачем носить её на кладбище?

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выложил три поста с похвалой о себе. Он назвал себя «солью земли» и «христовым воином».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrii Bohatyr

Никита Никонов
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar