В российском регионе пересчитают все могилы

В Вологодской области проведут опись всех могил. Об этом рассказал начальник главного управления по погребению и похоронному делу региона Дмитрий Ершов.

«Поручение об инвентаризации кладбищ и мест захоронений закреплено в Национальном плане развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы. В срок до 31 декабря 2025 года нужно обеспечить 100-процентную инвентаризацию кладбищ с последующим занесением в нормативно-справочную систему», — приводит его слова местная газета «Маяк».

Полностью инвентаризацию кладбищ уже провели в Вожегодском округе, 75% могил описаны в Череповецком. Отмечается, что благодаря этой работе удастся упорядочить сведения о местах захоронений на кладбищах, определить свободные площади и выявить неучтенные могилы.

В ходе инвентаризации необходимо сфотографировать каждую могилу и собрать сведения об умершем: ФИО, даты рождения и смерти. В рамках этого процесса будут актуализированы книги по учёту захоронений. При этом часть кладбищ разрушена и не везде сохранились таблички, поэтому участникам предстоит провести колоссальную работу.