Глава российского региона назвал себя «солью земли» и «христовым воином»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выделил целый день на похвалу в свой адрес. Целых три записи в собственном телеграм-канале глава региона посвятил себе и личным достижениям, рассказал подписчикам о себе как о «соли земли». Записи чиновник опубликовал в официальном Telegram-канале.

Глава региона решил за один день собрать все лавры и с завидной активностью стал постить комплименты самому себе. Первой стала запись, которую опубликовал оружейник Владислав Лобаев. Он назвал Филимонова и подобных ему чиновников «солью земли русской» и заявил, что именно они борются с «бесами и их земными слугами».

Неожиданную поддержку Филимонову выразил рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков), известный двумя тюремными ходками. В своём втором посте чиновник опубликовал видео, в котором музыкант в рэп-форме назвал его «воином христовым» и заявил, что «русские идут».

В третьем посте губернатора Вологодской области появилось видео, где несколько мужчин с размытыми лицами на фоне бело-сине-красного флага с орлом (флагом Российской империи), представляются вологжанами, участвующими в спецоперации на территории Украины. Под аккомпанемент баяна, играющего «Вологду», один из них говорит о получении рассылки с петицией против Филимонова, которую он не подписал, поддерживая антиалкогольную кампанию. Несмотря на запрет использования смартфонов для участников боевых действий, солдаты, по их словам, смогли записать обращение и воспользоваться соцсетями для рассылки своего контента. У правоохранителей могут возникнуть вопросы о законности использования мобильника под Харьковым, но губернатора это не заботит.

«Дорогого стоит», — с несвойственной ему скромностью прокомментировал Филимонов все приятные слова в свой адрес.