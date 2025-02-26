В Берёзовском нашли мэра Юлию Маслакову, которую жители искали больше недели

Пропавшая мэр города Берёзовский Юлия Маслакова, которую местные жители искали больше недели, нашлась на совещании с исполняющим обязанности Евгением Писцовым. Об этом сообщает SHOT.

Юлия Маслакова занималась важными вопросами городского управления. По словам её начальника Писцова, женщина является руководителем инвестиционного отдела администрации округа и играет значимую роль в команде. Он утверждает, что она не исчезала (хотя не присутствовала на своей инаугурации). Политик отметил, что местная Дума вскоре назначит новую дату выборов, а пока он продолжает исполнять обязанности мэра.