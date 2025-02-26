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Регион
26 февраля, 10:47

В Берёзовском нашли мэра Юлию Маслакову, которую жители искали больше недели

SHOT: Мэр Маслакова нашлась на совещании с исполняющим обязанности Писцовым

Юлия Маслакова. Фото © Размик Закарян/URA.RU/ТАСС

Юлия Маслакова. Фото © Размик Закарян/URA.RU/ТАСС

Пропавшая мэр города Берёзовский Юлия Маслакова, которую местные жители искали больше недели, нашлась на совещании с исполняющим обязанности Евгением Писцовым. Об этом сообщает SHOT.

Юлия Маслакова занималась важными вопросами городского управления. По словам её начальника Писцова, женщина является руководителем инвестиционного отдела администрации округа и играет значимую роль в команде. Он утверждает, что она не исчезала (хотя не присутствовала на своей инаугурации). Политик отметил, что местная Дума вскоре назначит новую дату выборов, а пока он продолжает исполнять обязанности мэра.

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Напомним, что Маслакова победила на выборах мэра Берёзовского 30 января. Однако она шла на выборы «техническим кандидатом», поэтому не готовилась к вступлению в должность. Но депутаты поддержали её. Однако Маслакова так и не захотела вступать в должность. Кроме того, она подала на депутатов в суд. Позже горе-чиновница просто не пришла на собственную инаугурацию, которая должна была состояться 17 февраля.

Александра Мышляева
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