«Эээ, выходи!»: Жители Берёзовского уже неделю разыскивают отказавшегося от должности мэра

Жители города Берёзовский в Свердловской области уже неделю ищут избранного мэра Юлию Маслакову, которая пропала сразу после своего назначения на пост. Женщина отказалась выходить на работу, а жители населённого пункта, по сообщениям SHOT, бьют тревогу — ходят по улицам Берёзовского и кричат имя мэра, но все попытки отыскать градоначальницу тщетны.

Люди ищут мэра города. Видео © Telegram / SHOT

Коллеги утверждают, что не видели Маслакову с конца января — как раз с тех пор, как стало известно о её победе на выборах мэра. Супруга водителя предыдущего главы города не появляется на рабочем месте и не собирается принимать дела. Местных жителей сильно беспокоит судьба их градоначальницы, поэтому они ходят к дому Маслаковой и кричат ей «Выходи!»