«Эээ, выходи!»: Жители Берёзовского уже неделю разыскивают отказавшегося от должности мэра
SHOT: Жители Свердловской области неделю ищут мэра Берёзовского Маслакову
Юлия Маслакова. Фото © Размик Закарян/URA.RU/ТАСС
Жители города Берёзовский в Свердловской области уже неделю ищут избранного мэра Юлию Маслакову, которая пропала сразу после своего назначения на пост. Женщина отказалась выходить на работу, а жители населённого пункта, по сообщениям SHOT, бьют тревогу — ходят по улицам Берёзовского и кричат имя мэра, но все попытки отыскать градоначальницу тщетны.
Люди ищут мэра города. Видео © Telegram / SHOT
Коллеги утверждают, что не видели Маслакову с конца января — как раз с тех пор, как стало известно о её победе на выборах мэра. Супруга водителя предыдущего главы города не появляется на рабочем месте и не собирается принимать дела. Местных жителей сильно беспокоит судьба их градоначальницы, поэтому они ходят к дому Маслаковой и кричат ей «Выходи!»
Берёзовская городская дума готовится к внеочередному заседанию, где ключевым вопросом станет внесение изменений в положение, касающегося должности мэра. Вскоре после этого, вероятно, будет объявлен новый конкурс на пост градоначальника.
Напомним, что Маслакова одержала победу на выборах мэра Берёзовского 30 января. Жена водителя действующего градоначальника шла на выборы «техническим кандидатом», поэтому даже не рассчитывала на успех. Но депутаты поддержали женщину, поэтому она набрала 17 голосов (против 6, отданных за главу города Евгения Писцова). Однако Маслакова так не хотела вступать в должность, что подала на депутатов в суд. Позднее она просто «прогуляла» собственную инаугурацию, которая должна была состояться 17 февраля.