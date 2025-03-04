Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 15:21

Матанге грозит 6 лет тюрьмы за оскорбление полиции в песне «Улетаю на Гаити»

Рэпер Матанга. Обложка © VK / Витя Матанга

Рэпер Матанга. Обложка © VK / Витя Матанга

Рэперу Вите Матанге может грозить до шести лет тюремного заключения из-за оскорбления сотрудников МВД в его треке «Гаити», который быстро разошёлся в социальных сетях. Об этом сообщает Mash.

Поводом для проверки полиции и Генпрокуратуры стала оскорбительная строка, которая задела бывшего сотрудника МВД Андрея Згонникова, возглавляющего общественное движение «Отцы России». Он обратился к правоохранительным органам с просьбой оценить слова артиста по статьям «Унижение человеческого достоинства» и «Оскорбление представителя власти». От Матанги требуют принести публичные извинения и заменить оскорбительную строку.

ММА-бойцу из Кирова грозит 11 лет за оскорбления жены участника СВО и ВС РФ
ММА-бойцу из Кирова грозит 11 лет за оскорбления жены участника СВО и ВС РФ

Ранее Life.ru сообщал, что рэпера Оксимирона* обвинили в сексуальном насилии. Виктория Кучак рассказала, что познакомилась с исполнителем в социальных сетях, когда ей было 13-14 лет. Она утверждает, что общалась с музыкантом на протяжении трёх лет, после чего в итоге он изнасиловал её на своём концерте, когда ей было 16 лет.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar