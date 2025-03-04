Матанге грозит 6 лет тюрьмы за оскорбление полиции в песне «Улетаю на Гаити»

Рэперу Вите Матанге может грозить до шести лет тюремного заключения из-за оскорбления сотрудников МВД в его треке «Гаити», который быстро разошёлся в социальных сетях. Об этом сообщает Mash .

Поводом для проверки полиции и Генпрокуратуры стала оскорбительная строка, которая задела бывшего сотрудника МВД Андрея Згонникова, возглавляющего общественное движение «Отцы России». Он обратился к правоохранительным органам с просьбой оценить слова артиста по статьям «Унижение человеческого достоинства» и «Оскорбление представителя власти». От Матанги требуют принести публичные извинения и заменить оскорбительную строку.

Ранее Life.ru сообщал, что рэпера Оксимирона* обвинили в сексуальном насилии. Виктория Кучак рассказала, что познакомилась с исполнителем в социальных сетях, когда ей было 13-14 лет. Она утверждает, что общалась с музыкантом на протяжении трёх лет, после чего в итоге он изнасиловал её на своём концерте, когда ей было 16 лет.