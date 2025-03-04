Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора между республикой и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Информацию передаёт Белорусское телеграфное агентство (БелТА), ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Перед подписанием законопроект о ратификации белорусско-российского договора был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания страны.
Ранее лидер Республики дал правительству поручение найти редкоземельные металлы и другие ресурсы на территории Белоруссии. Лукашенко обратился с распоряжением к министру природных ресурсов и охраны окружающей среды и вице-премьеру, курирующему сферу геологоразведки.
Life.ru