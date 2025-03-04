Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора между республикой и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Информацию передаёт Белорусское телеграфное агентство (БелТА), ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Перед подписанием законопроект о ратификации белорусско-российского договора был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания страны.