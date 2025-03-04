«Перешли границы»: В Грузии осудили решение Киева лишить Каладзе звания мастера спорта
Кобахидзе осудил Украину за лишение Каладзе звания мастера спорта
Лишение звания мастера спорта Украины мэра Тбилиси и бывшего игрока киевского «Динамо» Кахи Каладзе свидетельствует о чрезмерной несерьёзности со стороны Киева, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он также отметил, что это не идёт ни в какое сравнение с требованиями Киева открыть «второй фронт» против России и направить добровольцев в зону конфликта.
«Не знаю, как можно это всерьёз комментировать. Украинские власти в этом случае перешли все границы несерьёзности», — сказал Кобахидзе журналистам.
Напомним, министерство молодёжи и спорта Украины приняло решение лишить званий известных атлетов, имеющих связи с Россией. В этом перечне оказались тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук и шахматист Сергей Карякин, которые ранее имели звание «заслуженный мастер спорта» в Незалежной. Также звание «мастер спорта международного класса» отобрали у мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который в конце 1990-х годов играл за киевское «Динамо» на позиции защитника.
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