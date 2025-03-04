«Перешли границы»: В Грузии осудили решение Киева лишить Каладзе звания мастера спорта

Лишение звания мастера спорта Украины мэра Тбилиси и бывшего игрока киевского «Динамо» Кахи Каладзе свидетельствует о чрезмерной несерьёзности со стороны Киева, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он также отметил, что это не идёт ни в какое сравнение с требованиями Киева открыть «второй фронт» против России и направить добровольцев в зону конфликта.