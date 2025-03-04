На 42-м году жизни умер отец Константин, который работал с бойцами в зоне СВО

На 42-м году жизни скончался иеромонарх Константин (Никитенко). Наместник введенского монастыря Оптина пустынь около 2,5 года находился в командировке в зоне спецоперации. Об этом сообщили в официальной группе святыни ВКонтакте.

«Батюшка с позывным «Тверь» нёс своё служение в Добровольческом штурмовом отряде имени святого Благоверного князя Александра Невского», — сказано в сообщении.

Известно, что с самого начала СВО Иеромонарх Константин «всем сердцем хотел помогать нашим воинам в борьбе с нацизмом». Священнослужитель исповедовал и причащал бойцов в полку, поддерживал их духовно и подбирал нужные слова в непростой ситуации. В миру Никитенко получил медицинское образование, поэтому как медик оказывал помощь раненым и больным военнослужащим.

Иеромонах умер вне зоны СВО, сообщили представители Оптиной пустыни. Похороны священника состоятся 7 марта на территории обители.