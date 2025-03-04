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4 марта, 19:16

Дрейфовавший 30 лет айсберг-тяжеловес «пришвартовался» в Атлантике

BAS: Айсберг весом в 1 трлн тонн сел на мель недалеко от острова Южная Георгия

Один из крупных айсбергов в мире А23а, вес которого достигает один триллион тонн, сел на мель около Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов. Об этом сообщила Британская антарктическая служба (BAS), отметив, что льдина долгое время дрейфовала после того, как откололась в 1986 году от шельфового ледника Антарктиды.

Британский профессор Эндрю Мейер допустил, что А23а может распасться на мелкие части из-за тёплого океанического течения, которые, в свою очередь, способны «расползтись» и создать препятствия для проплывающих рядом судов. Также эксперт напомнил, что медленное таяние айсберга высвобождает питательные вещества для морских обитателей, в частности для тюленей и пингвинов.

Мейер предупредил, что айсберги — это нормальное явление и их нельзя связывать с глобальным потеплением. Огромные льдины периодически откалываются от антарктических ледяных щитов, и этот процесс не вызывает опасений, заключил он. Единственное, по словам профессора, последние два десятилетия скорость таяния шельфов увеличилась.

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Ранее сообщалось, что от крупнейшего в мире айсберга А23а, который дрейфует в 340 километрах от британского острова Южная Георгия, откололся кусок. Его площадь составляет около 80 квадратных километров.

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freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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