Дрейфовавший 30 лет айсберг-тяжеловес «пришвартовался» в Атлантике

Один из крупных айсбергов в мире А23а, вес которого достигает один триллион тонн, сел на мель около Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов. Об этом сообщила Британская антарктическая служба (BAS), отметив, что льдина долгое время дрейфовала после того, как откололась в 1986 году от шельфового ледника Антарктиды.

Британский профессор Эндрю Мейер допустил, что А23а может распасться на мелкие части из-за тёплого океанического течения, которые, в свою очередь, способны «расползтись» и создать препятствия для проплывающих рядом судов. Также эксперт напомнил, что медленное таяние айсберга высвобождает питательные вещества для морских обитателей, в частности для тюленей и пингвинов.

Мейер предупредил, что айсберги — это нормальное явление и их нельзя связывать с глобальным потеплением. Огромные льдины периодически откалываются от антарктических ледяных щитов, и этот процесс не вызывает опасений, заключил он. Единственное, по словам профессора, последние два десятилетия скорость таяния шельфов увеличилась.