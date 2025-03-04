В ФНС предупредили о проблемах со входом в ЛК налогоплательщика из-за нагрузки

Россияне могут сталкиваться с проблемами в работе кабинета налогоплательщика из-за высокой активности пользователей. Об этом предупредили в ФНС РФ.

«ФНС фиксирует высокую активность пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика — физического лица» в связи с проведением декларационной кампании. Из-за повышенной нагрузки некоторые пользователи могут сталкиваться со сложностями в работе сервиса: вход в сервис может проходить медленнее обычного», — заявили РИА «Новости» в ведомстве, добавив, что у части пользователей появляется сообщение о недоступности сервиса.

В ФНС добавили, что с начала года через сервис отправили уже 9,5 миллиона деклараций, а в настоящее время в личный кабинет в среднем заходят порядка 5,2 тысячи пользователей, что втрое выше обычной активности. Всего за период высокой нагрузке в ЛК зашли более 19 миллионов налогоплательщиков.

В налоговой заверили, что принимают меры для стабилизации работы сервиса. Также в ФНС напоминают, что направить декларацию на налоговый вычет может в течение года, а подать декларацию о доходах — до 30 апреля 2025-го.