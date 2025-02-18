ФНС подтвердила планы отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) подтвердила планы по внедрению системы расчёта и уплаты налога на доходы физических лиц без необходимости подачи деклараций к концу 2025 года. По данным РБК, изначально инициатива была запланирована на 2024 год, но теперь её реализация охватывает плановый период с 2026 по 2030 годы.

На данный момент налогоплательщики обязаны подавать декларацию 3-НДФЛ в различных ситуациях, таких как получение дохода от аренды или продажи недвижимости. Эксперты считают, что переход на бездекларационный режим упростит процесс как для граждан, так и для налоговых органов.

Пресс-служба ФНС сообщила, что план был утвержден министром финансов Антоном Силуановым 22 января текущего года. Концепция бездекларационного налогообложения уже разработана и сейчас проходит согласование с Минфином.

Кроме того, Российский союз промышленников и предпринимателей ранее предложил ежегодно пересматривать порог дохода, облагаемого повышенной ставкой НДФЛ, с учетом инфляции, а также разработать систему налогообложения, ориентированную на доходы семьи.