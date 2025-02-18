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18 февраля, 08:29

ФНС подтвердила планы отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) подтвердила планы по внедрению системы расчёта и уплаты налога на доходы физических лиц без необходимости подачи деклараций к концу 2025 года. По данным РБК, изначально инициатива была запланирована на 2024 год, но теперь её реализация охватывает плановый период с 2026 по 2030 годы.

На данный момент налогоплательщики обязаны подавать декларацию 3-НДФЛ в различных ситуациях, таких как получение дохода от аренды или продажи недвижимости. Эксперты считают, что переход на бездекларационный режим упростит процесс как для граждан, так и для налоговых органов.

Пресс-служба ФНС сообщила, что план был утвержден министром финансов Антоном Силуановым 22 января текущего года. Концепция бездекларационного налогообложения уже разработана и сейчас проходит согласование с Минфином.

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Кроме того, Российский союз промышленников и предпринимателей ранее предложил ежегодно пересматривать порог дохода, облагаемого повышенной ставкой НДФЛ, с учетом инфляции, а также разработать систему налогообложения, ориентированную на доходы семьи.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, который освобождает россиян с жилищным кредитом от уплаты НДФЛ размером 35% с материальной выгоды от экономии на процентах. При этом получить льготу можно в том случае, если займы взяты не позднее 31 декабря текущего года.

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Марина Фещенко
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