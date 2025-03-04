Трамп: Учебные заведения лишатся финансирования за незаконные протесты

Американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования учебных заведений, в которых проходят незаконные протесты. О прекращении предоставления денег колледжам, школам и университетам хозяин Белого дома сообщил на странице в соцсети Truth Social.

«Для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты, всё федеральное финансирование будет прекращено», — заявил американский лидер.

Глава государства заявил о жёстких мерах в отношении организаторов протестов: тюремном заключении или пожизненной депортации. Американским студентам грозит исключение из университетов или арест.