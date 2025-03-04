Трамп: Учебные заведения лишатся финансирования за незаконные протесты
Американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования учебных заведений, в которых проходят незаконные протесты. О прекращении предоставления денег колледжам, школам и университетам хозяин Белого дома сообщил на странице в соцсети Truth Social.
«Для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты, всё федеральное финансирование будет прекращено», — заявил американский лидер.
Глава государства заявил о жёстких мерах в отношении организаторов протестов: тюремном заключении или пожизненной депортации. Американским студентам грозит исключение из университетов или арест.
Ранее стало известно, что кандидатуру американского президента собираются выдвинуть на Нобелевскую премию мира. С таким предложением выступил конгрессмен от Калифорнии Даррел Исса, который считает, что более достойного человека нет.
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