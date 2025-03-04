Плакаты, хлопушки и каменные лица: Демократы намерены сорвать выступление Трампа в Конгрессе
Axios: Демократы хотят помешать Трампу выступить перед Конгрессом
Представители демократической партии США намерены помешать предстоящему выступлению президента Дональда Трампа в Конгрессе 4 марта. Об этом сообщает портал Axios. Многие из «заговорщиков» ведут обсуждения прямого срыва выступления, а те, кто не готов к открытому проявлению недовольства, намерены сидеть с каменными лицами и не аплодировать во время высказываний Трампа.
Чтобы «выразить своё возмущение» политикой действующей администрации, демократы могут прибегнуть к наглядной демонстрации протеста, используя плакаты с критикой, хлопушки и красные карточки, говорится в материале.
Напомним, что ранее лидер Штатов анонсировал «грандиозную ночь». Хозяин Белого дома намерен выступить в Конгрессе с речью, в которой расскажет «всё как есть». Издание Fox News сообщило, что речь американского президента будет состоять из четырёх частей, которые посвящены разным вопросам внешней и внутренней политики.
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