Плакаты, хлопушки и каменные лица: Демократы намерены сорвать выступление Трампа в Конгрессе

Представители демократической партии США намерены помешать предстоящему выступлению президента Дональда Трампа в Конгрессе 4 марта. Об этом сообщает портал Axios. Многие из «заговорщиков» ведут обсуждения прямого срыва выступления, а те, кто не готов к открытому проявлению недовольства, намерены сидеть с каменными лицами и не аплодировать во время высказываний Трампа.