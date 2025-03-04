Люди, боеприпасы, слабость: Итальянская разведка ёмко объяснила провалы ВСУ на фронте

Армия России владеет инициативой почти по всему фронту зоны СВО, а ход конфликта продемонстрировал материальное превосходство ВС РФ над ВСУ. Об этом сказано в ежегодном отчёте разведслужб Италии.

«Разведка продолжала следить за развитием событий на третьем году конфликта между Россией и Украиной, в ходе которого проявилось материальное преимущество России над живой силой и ресурсами Киева. С начала 2024 года войска Москвы перехватили инициативу практически на всех участках фронта, добиваясь постепенных и всё более крупных территориальных приобретений», — заявляют авторы документа, отметив, что за 2024 год российские силы освободили в шесть раз больше территорий, чем в 2023-м.

В докладе также говорится, что основная проблема украинских войск имеет «преимущественно материальный характер» — невозможность набрать и обучить достаточное количество личного состава для защиты нынешних позиций, а также выдерживать натиск российских подразделений на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Кроме того, у ВСУ «серьёзный дефицит артиллерийских и зенитных боеприпасов», обусловленный неспособностью западных стран состязаться в объёмах производства с Москвой, а украинские рубежи в подконтрольной ДНР недостаточно крепки, резюмируют итальянские разведчики.