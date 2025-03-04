Российский боец рассказал, как десант ВСУ «голосует ногами» при встрече с нашими штурмовиками
Боец ВС РФ Панда: Десант ВСУ спасается бегством, встретив российских штурмовиков
На Южно-Донецком направлении ВСУ спасаются бегством от российских штурмовых подразделений. Об этом рассказал командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка ГРВ «Восток» с позывным Панда, отметив, что украинские десантники зачастую убегают сразу после высадки.
«Прибывая на место, они десантируются, наталкиваются на наших штурмовиков и убегают. Часто бывает так, что они только высадились и побежали обратно», — цитирует командира ТАСС.
Панда добавил, что сразу несколько таких ситуаций произошло во время освобождения Армией России Бурлацкого. По его словам, по меньшей мере три группы украинских военных предпочли бегство сражению со штурмовиками ВС РФ.
Ранее благодаря украденной хакерами у украинского командования видеозаписи стало известно, что несколько пограничников ВСУ даже под страхом уголовного преследования наотрез отказались выполнять боевые задачи в курском приграничье. Один из бойцов заявил об отсутствии должного оборудования, второй сообщил, что сражающиеся в Курской области подразделения Незалежной остаются без связи с другими отрядами, а получаемые на инструктажах вводные совершенно не соответствуют реальному положению дел на поле боя.
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