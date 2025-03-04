На Южно-Донецком направлении ВСУ спасаются бегством от российских штурмовых подразделений. Об этом рассказал командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка ГРВ «Восток» с позывным Панда, отметив, что украинские десантники зачастую убегают сразу после высадки.

«Прибывая на место, они десантируются, наталкиваются на наших штурмовиков и убегают. Часто бывает так, что они только высадились и побежали обратно», — цитирует командира ТАСС.

Панда добавил, что сразу несколько таких ситуаций произошло во время освобождения Армией России Бурлацкого. По его словам, по меньшей мере три группы украинских военных предпочли бегство сражению со штурмовиками ВС РФ.