Российские военные нашли подарки от НАТО в подземных катакомбах ВСУ в Погребках
Штурмовики РФ нашли в курских Погребках брошенное ВСУ натовское вооружение
Российские штурмовики нашли в подвалах освобождённых Погребков в Курской области брошенные ВСУ трофеи, включая натовское вооружение. Об этом рассказал боец 9-го полка 18-й дивизии группировки «Север» с позывным Тихий приехавшему в село корреспонденту РИА «Новости».
«Вот, мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие», — отметил Тихий.
В бывших укрытиях ВСУ найдены автоматные и винтовочные патроны, ручные гранаты, одноразовые противотанковые гранатомёты производства США, Германии, Польши. А у населённого пункта в поле стоит подбитый украинский БТР M113 американского производства. Осмотр села продолжается, из многочисленных складов и схронов ВСУ извлекается, в том числе западное вооружение, и вывозится в тыл.
Напомним, что Российская армия освободила курское село Погребки 26 февраля. Сейчас улицы населённого пункта завалены разным хламом, обломками западной техники и телами украинских солдат, которые всего несколько месяцев назад радовались захвату «Пятёрочки» в Судже. Укрыться от российской артиллерии было практически негде, поэтому бойцам ВСУ приходилось рыть норы в земле.