Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 13:36

Российские военные нашли подарки от НАТО в подземных катакомбах ВСУ в Погребках

Штурмовики РФ нашли в курских Погребках брошенное ВСУ натовское вооружение

Российские штурмовики нашли в подвалах освобождённых Погребков в Курской области брошенные ВСУ трофеи, включая натовское вооружение. Об этом рассказал боец 9-го полка 18-й дивизии группировки «Север» с позывным Тихий приехавшему в село корреспонденту РИА «Новости».

«Вот, мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие», — отметил Тихий.

В бывших укрытиях ВСУ найдены автоматные и винтовочные патроны, ручные гранаты, одноразовые противотанковые гранатомёты производства США, Германии, Польши. А у населённого пункта в поле стоит подбитый украинский БТР M113 американского производства. Осмотр села продолжается, из многочисленных складов и схронов ВСУ извлекается, в том числе западное вооружение, и вывозится в тыл.

«Нет у них Бога в душе»: Убегающие бойцы ВСУ сожгли православную церковь под Курском
«Нет у них Бога в душе»: Убегающие бойцы ВСУ сожгли православную церковь под Курском

Напомним, что Российская армия освободила курское село Погребки 26 февраля. Сейчас улицы населённого пункта завалены разным хламом, обломками западной техники и телами украинских солдат, которые всего несколько месяцев назад радовались захвату «Пятёрочки» в Судже. Укрыться от российской артиллерии было практически негде, поэтому бойцам ВСУ приходилось рыть норы в земле.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar