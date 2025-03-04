Российские штурмовики нашли в подвалах освобождённых Погребков в Курской области брошенные ВСУ трофеи, включая натовское вооружение. Об этом рассказал боец 9-го полка 18-й дивизии группировки «Север» с позывным Тихий приехавшему в село корреспонденту РИА «Новости».

«Вот, мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие» , — отметил Тихий.

В бывших укрытиях ВСУ найдены автоматные и винтовочные патроны, ручные гранаты, одноразовые противотанковые гранатомёты производства США, Германии, Польши. А у населённого пункта в поле стоит подбитый украинский БТР M113 американского производства. Осмотр села продолжается, из многочисленных складов и схронов ВСУ извлекается, в том числе западное вооружение, и вывозится в тыл.