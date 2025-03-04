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4 марта, 12:41

Доброволец, 81 день державший позиции под обстрелом ВСУ, рассказал о гибели товарищей

Державший позицию 81 день свердловский боец был единственным выжившим в группе

Доброволец СВО из Режевского района Свердловской области Вадим Тумасов. Обложка © Telegram / УрФО_ИНФО

Доброволец СВО из Режевского района Свердловской области Вадим Тумасов. Обложка © Telegram / УрФО_ИНФО

Боец СВО из Режевского района Свердловской области Вадим Тумасов, 81 день удерживавший плацдарм для Армии России на Белогоровском направлении в ЛНР, оказался единственным из своей группы, кто выжил под обстрелом ВС Украины. После этого боец ещё неделю сражался в одиночку, заняв удобную для боя, но значительно усложнившую эвакуацию позицию в пролегавшем под дорогой дренаже.

«Заходили на штурм позиций, но попали под обстрел. Не вся группа смогла пробиться, но мне посчастливилось — я зашёл. Мы там вчетвером оказались. Эта была труба, дренаж под дорогой. Она имела очень большое значение, так как с неё был хороший вид. Если бы солдаты ВСУ заняли этот опорный пункт, то у них был бы хороший обзор на наши тыловые позиции», — сказал он.

Боец добавил, что он, как и его товарищи, получил ранения, но только у него они оказались несмертельными. Эвакуировать Тумасова долгое время не представлялось возможности из-за открытости его позиции, но 31 декабря 2024 года Вадима всё же смогли забрать и вывезти в госпиталь. Сам он считает тот день своим вторым днём рождения.

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Напомним, о подвиге Вадима Тумасова стало известно в конце февраля. Мужчина отправился в зону СВО в качестве добровольца и в ходе выполнения боевого задания в течение 81 дня удерживал позицию под интенсивным обстрелом украинской армии. Его храбрость позволила сохранить пладцарм для будущего наступления российских подразделений.

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Юрий Лысенко
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