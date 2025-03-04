Зеленский связался со Стармером перед заявлением по встрече с Трампом
Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, пообщался по телефону с Владимиром Зеленским перед тем, как тот высказался в социальных сетях о стычке с Дональдом Трампом на встрече в Белом доме. Это сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского премьера.
«Премьер подчеркнул важность того, чтобы все стороны ускорили процесс достижения долгосрочного и безопасного мира для Украины», — говорится в официальном заявлении.
Кабинет министра впоследствии сообщил, что Стармер пообщался по телефону с Зеленским и Трампом, причём разговор с американским президентом состоялся в понедельник вечером.
Ранее Зеленский выложил пост о перепалке в Белом доме, выразив сожаление о происшедшем. При этом он так и не извинился перед Дональдом Трампом, как тот требовал. Эта публикация появилась на личной странице украинского лидера.
kmu.gov.ua