Зеленский связался со Стармером перед заявлением по встрече с Трампом

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, пообщался по телефону с Владимиром Зеленским перед тем, как тот высказался в социальных сетях о стычке с Дональдом Трампом на встрече в Белом доме. Это сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского премьера.

«Премьер подчеркнул важность того, чтобы все стороны ускорили процесс достижения долгосрочного и безопасного мира для Украины», — говорится в официальном заявлении.

Кабинет министра впоследствии сообщил, что Стармер пообщался по телефону с Зеленским и Трампом, причём разговор с американским президентом состоялся в понедельник вечером.