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4 марта, 18:34

Зеленский связался со Стармером перед заявлением по встрече с Трампом

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, пообщался по телефону с Владимиром Зеленским перед тем, как тот высказался в социальных сетях о стычке с Дональдом Трампом на встрече в Белом доме. Это сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского премьера.

«Премьер подчеркнул важность того, чтобы все стороны ускорили процесс достижения долгосрочного и безопасного мира для Украины», — говорится в официальном заявлении.

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Кабинет министра впоследствии сообщил, что Стармер пообщался по телефону с Зеленским и Трампом, причём разговор с американским президентом состоялся в понедельник вечером.

Ранее Зеленский выложил пост о перепалке в Белом доме, выразив сожаление о происшедшем. При этом он так и не извинился перед Дональдом Трампом, как тот требовал. Эта публикация появилась на личной странице украинского лидера.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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