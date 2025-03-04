Программа Росмолодёжи в 2025 году отправит 100 тыс. человек в путешествия по РФ

В 2025 году планируется организовать поездки для около 100 тысяч человек по России в рамках инициативы Росмолодёжи под названием «Больше, чем путешествие». Об этом сообщила координатор проекта Олеся Тетерина на заседании наблюдательного совета.

«Мы сегодня стартуем с пятым сезоном программы. Наша программа, созданная по поручению президента, с 2021 года помогает молодому поколению открывать Россию в полезных поездках, походах и на экскурсиях <…>. В 2025 году планируем отправить в поездки с учетом привлеченного софинансирования порядка 100 тыс. человек», — сказала Тетерина.

Она отметила, что в текущем году запланировано проведение трех всероссийских туристических слетов, один из которых будет ориентирован на семьи. Главными темами в этом году стали несколько юбилейных дат — 80 лет со дня Великой Победы, 80 лет атомной промышленности, 10 лет в области науки и технологий, а также ключевая тема туров — «Россия — первая в мире», подчеркнула Тетерина.

Программа «Больше, чем путешествие» позволяет более 235 тысяч молодых людей посетить удивительные места России, ознакомиться с достижениями образовательных учреждений и промышленных компаний, а также разработать проекты с социальной значимостью. В поездки по стране отправляются победители и призеры всероссийских конкурсов, включая школьников, студентов, молодых специалистов из различных регионов и семьи военнослужащих.

Эта программа является частью деятельности Росмолодёжи и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Она поддерживается Движением первых, Российским обществом «Знание», президентской платформой «Россия — страна возможностей», а также Министерствами образования, культуры, просвещения и экономического развития России.