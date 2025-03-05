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4 марта, 21:37

Захарова удивилась незнанию главы МИД Израиля героизации Бандеры на Украине

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила удивление по поводу заявления главы МИД Израиля, что он не осведомлён о героизации Степана Бандеры на Украине. Реакцию дипломат опубликовала в Telegram-канале.

«Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что ничего не знает о прославлении Бандеры на Украине. Как такое возможно? Чем тогда занимается Посольство Израиля в Киеве и в Москве?»прокомментировала Захарова.

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Она также задавалась вопросом, почему посольства Израиля в Киеве и Москве годами не докладывали о происходящем в их столицу. Захарова привела несколько источников, подтверждающих её слова.

Напомним, Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» — ОУН*. В его честь на Украине ежегодно проводятся факельные шествия.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

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Telegram / Мария Захарова

Лия Мурадьян
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