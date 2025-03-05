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5 марта, 02:32

В США выдали кредиты на $333 миллиона заёмщикам старше 115 лет

В США Управление по делам малого бизнеса (SBA) выдало кредиты на общую сумму 333 миллиона долларов заёмщикам, чей возраст в базе данных превышал 115 лет. Об этом сообщил департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском. В период 2020-2021 годов было оформлено 3095 кредитов.

«В 2020-2021 годах Управление по делам малого бизнеса США предоставило 3095 кредитов на сумму 333 миллиона долларов заёмщикам старше 115 лет, которые всё ещё были отмечены как живые в базе данных социального обеспечения»,говорится в сообщении DOGE в соцсети X.

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Ранее на конференции в Вашингтоне президент Дональд Трамп упомянул о странных данных в государственных реестрах, отметив, что США выплачивают миллионы долларов гражданам, якобы достигшим возраста 200 и более лет, включая человека, которому якобы 360 лет.

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Freepik / jcomp

Лия Мурадьян
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