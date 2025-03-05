Силы ПВО сбили за ночь восемь беспилотников в четырёх регионах России

Средства противовоздушной обороны сработали минувшей ночью в четырёх областях России, суммарно ликвидировав восемь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По три БПЛА сбили в Белгородской области и Республике Крым, по одному — над Курской и Брянской областями.