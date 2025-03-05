Силы ПВО сбили за ночь восемь беспилотников в четырёх регионах России
Средства противовоздушной обороны сработали минувшей ночью в четырёх областях России, суммарно ликвидировав восемь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По три БПЛА сбили в Белгородской области и Республике Крым, по одному — над Курской и Брянской областями.
Ранее Life.ru рассказывал, как Армия России отразила пять атак и уничтожила 150 бойцов ВСУ в Курской области. Также были ликвидированы танк, две БМП, два БТП, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномёт.
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