Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 04:24

Силы ПВО сбили за ночь восемь беспилотников в четырёх регионах России

Средства противовоздушной обороны сработали минувшей ночью в четырёх областях России, суммарно ликвидировав восемь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По три БПЛА сбили в Белгородской области и Республике Крым, по одному — над Курской и Брянской областями.

ВСУ могут готовить безрассудную атаку на Крым, чтобы ввергнуть в хаос южные рубежи России
ВСУ могут готовить безрассудную атаку на Крым, чтобы ввергнуть в хаос южные рубежи России

Ранее Life.ru рассказывал, как Армия России отразила пять атак и уничтожила 150 бойцов ВСУ в Курской области. Также были ликвидированы танк, две БМП, два БТП, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномёт.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Белгородская область
  • Курская область
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar